Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesinde Erzincan’dan 4 firma yer aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ve taklit ederek üretim yapan firmaları açıkladı. Açıklanan listede Erzincan’dan 4 firmanın olması dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerin ardından tespit edilen firmalarla ilgili yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31 inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.

Denetimlerde uygunsuzluğu tespit edilen Erzincan firmaların listesi ise şu şekilde:

Bunca Çerez Samet Efe Erzincan Bunca Peynir Tulum Peyniri Nişasta

Kemahlı Özefeler Tulum Peyniri Cihan Efe Erzincan Kemahlı Özefeler Tulum Peyniri Nişasta

Beydili Tulum Peynirleri İpek Beydili Erzincan Has Tulum Peyniri İnek Sütü Tespiti

İbrahim Yıldırım Büyükçakırman Mah. Erzincan Bunca Peynir Memedioğulları Tam Yağlı Tulum Peyniri Bitkisel Yağ.

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