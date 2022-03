Has Tulum Peynirinde inek sütü yoktur, tamamen sağlıklıdır

Erzincan’da bulunan Has Tulum Peyniri işletmecisi Sinan Topal, “Has Tulum Peyniri Erzincan’ın bir markasıdır. Tamamen sağlıklıdır. Yapımında inek sütü kullanılmaz. Çiftçilerden tedarik edilen peynirlerde nadirde olsa inek mayası kullanılıyor. Bu da etikette yer alıyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı listede ‘inek sütü’ kullanıldığı ibaresiyle yer alan Has Tulum Peynirinin işletmecisi Sinan Topal, bu sorunun etikette yapılan yanlışlıktan kaynaklandığını söyledi.

Yılda 300 tonun üzerinde Türkiye’nin değişik illerine peynir gönderdiklerini kaydeden Topal, “Listede yer almamız tamamen etiket hatasından kaynaklı. Her ay tulum peynirinin ambalajındaki etiketler değişiyor. Tulum peynirinde kesinlikle inek sütü kullanılmıyor. Tulum peynirinin özelliği Erzincan’ın yaylalarında beslenen koyunlardan sağılan sütten yapılması. Tulum peyniri imalatı Mayıs ayında başlar Ağustos ayının sonuna kadar devam eder. Yaylalardaki besicilerden tulum peynirini bizlerde alıyoruz. Kesinlikle inek sütü olmaz. İnek mayası kullanılabilir. Bunun da hiçbir sakıncası, tat değişimi yoktur. 2021 yılı Ocak ayındaki etikette içindekiler kısmında hatayla inek sütü yazılmadığı için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın listesine konulmuşuz. Tulum peynirinde inek sütü kullanılmıyor ki. İnek mayası kullanılabiliyor. Bunu da bütün tulum peyniri satıcıları etikette koyun, keçi ve inek sütü olarak belirtmek zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

Erzincan’da düzenlenen toplantılarda da etiketteki içerik hususunun zaman zaman gündeme geldiğini belirten Sinan Topal, “Açıklanan liste yanlış algıya neden oldu. Sanki inek sütü kullanıyormuşuz gibi algılandı. Kesinlikle Has Tulum Peyniri koyun sütünden imal edilmektedir. Etiket hatasından mağdur olduk” dedi.

