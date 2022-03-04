Erzincan'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, ErzincanGümüşhane yolunun 15´inci kilometresinde meydana geldi. Taner Önüç'ün kullandığı 24 AAE 736 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada Taner Önüç, araçta sıkışarak yaralanırken, İsmail Önüç ise hayatını kaybetti. Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin kurtardığı Taner Önüç, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmail Önüç´ün cansız bedeni ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-03-04 15:57:53



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