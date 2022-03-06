Doğu Anadolu’da kar durdu, soğuk hava etkisini artırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu’da kar durdu, soğuk hava etkisini artırdı

İHA

Doğu Anadolu’da kar durdu, soğuk hava etkisini artırdı

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı dururken soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan Göle’de eksi 13,2 derece olarak kaydedildi.
Doğu Anadolu’da önceki gün etkili olan kar ve tipi sonrasında ulaşıma kapanan köy yolları yeniden açılıyor. Köy ile mahallelerde İl Özel İdaresi ve belediye, şehirlerarası güzergâhlarda da karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Karın durmasının ardından özellikle gece ve sabah saatlerinde soğuk hava etkisini artırdı.
Erzincan’da soğuktan araç camları, akarsuların yüzeyleri buz tuttu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölgede hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevresi aralıklı kar yağışlı geçecek. Gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen bölgede rüzgâr batı ve güney batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
“Buzlanma ve don uyarısı”
Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır’da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzincan’da 1, Erzurum’da 5, Kars ve Ağrı’da 8, Ardahan’da 7, Bayburt’ta 3 derece olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Eşler Arası Mal Rejimi Tasfiyesi” konulu meslek içi eğitim semineri yapıldı
YEREL HABERLER “Eşler Arası Mal Rejimi Tasfiyesi” konulu meslek içi ...
Erzincan’da çiftçilere yüzde 75'i hibe, 380 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da çiftçilere yüzde 75'i hibe, 380 ton ...
Kurak görünümlü Çayırlı Göleti kar yağışıyla hayat buldu
YEREL HABERLER Kurak görünümlü Çayırlı Göleti kar yağışıyla hayat ...
Erzincan’da kar ve tipiden kapanan 89 köy yolu ulaşıma açılıyor
YEREL HABERLER Erzincan’da kar ve tipiden kapanan 89 köy yolu ...
Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Erzincan'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Erzincan’da zabıtadan fırın denetimi
YEREL HABERLER Erzincan’da zabıtadan fırın denetimi
CHP Esnaf Masası 14 vekille Erzincan’da
YEREL HABERLER CHP Esnaf Masası 14 vekille Erzincan’da
Erzincan’da ziller teneffüs için değil 'deprem' alarmı için çaldı
YEREL HABERLER Erzincan’da ziller teneffüs için değil 'deprem' ...
Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini erkekler oluşturdu
YEREL HABERLER Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde ...
Erzincan’da kar ve tipiden 89 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Erzincan’da kar ve tipiden 89 köy yolu ulaşıma kapalı
Çayırlı’da minibüs devrildi: 8 yaralı
YEREL HABERLER Çayırlı’da minibüs devrildi: 8 yaralı
2022 yılı Zekât Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 2022 yılı Zekât Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
Erzincan’a kış geri döndü
YEREL HABERLER Erzincan’a kış geri döndü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.