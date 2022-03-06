Doğu Anadolu’da kar durdu, soğuk hava etkisini artırdı

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı dururken soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan Göle’de eksi 13,2 derece olarak kaydedildi.

Doğu Anadolu’da önceki gün etkili olan kar ve tipi sonrasında ulaşıma kapanan köy yolları yeniden açılıyor. Köy ile mahallelerde İl Özel İdaresi ve belediye, şehirlerarası güzergâhlarda da karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karın durmasının ardından özellikle gece ve sabah saatlerinde soğuk hava etkisini artırdı.

Erzincan’da soğuktan araç camları, akarsuların yüzeyleri buz tuttu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölgede hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevresi aralıklı kar yağışlı geçecek. Gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen bölgede rüzgâr batı ve güney batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır’da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzincan’da 1, Erzurum’da 5, Kars ve Ağrı’da 8, Ardahan’da 7, Bayburt’ta 3 derece olarak kaydedildi.

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