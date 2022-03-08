Turkovac, Erzincan’ın tüm sağlık tesislerinde uygulanmaya başladı

Acil kullanım onayı verilen yerli ve milli Covid19 aşısı Turkovac, Erzincan’da tüm sağlık tesislerinde uygulanmaya başladı.

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Erzincan’da da Covid19'la mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan Türkiye’nin yerli ve milli inaktif aşısı Turkovac, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 7 Şubat tarihinde vatandaşlara uygulanmaya başlanmıştı. Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Turkovac’ın il genelinde tüm sağlık tesislerinde uygulanmaya başlandığını açıkladı. Aşı olmak isteyen vatandaşların MHRS web, MHRS mobil, ALO 182 ve enabız üzerinden randevu almalarını belirten İl Sağlık Müdürü Hirik, “Milli ve yerli aşımız Turkovac ilimizdeki tüm sağlık tesislerimizde uygulanmaya başladı. Turkovac İlçe Devlet Hastaneleri ve tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde uygulanmaya başlanmıştır. Henüz aşı yaptırmamış/hatırlatma dozu olmamış tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Aşı olmak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), Alo 182 ve ENabız üzerinden randevu oluşturabilirsiniz” diye konuştu.

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