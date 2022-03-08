Erzincan’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı

Erzincan’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın girişimciliği etkinlik programı düzenlendi. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa kent protokolü, eşleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kurdele kesilmesiyle açılışı yapılan sergide; kooperatif, dernek ve sivil toplum kuruluşu adı altında bir araya gelerek girişimci kadınların yapmış olduğu el emeği göz nuru ürün ve eserlerin yer aldığı stantlar gezildi.

Stant ziyaretlerinin ardından program çerçevesinde düzenlenen Kadın Girişimciliği konulu panele geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşının okunması ile başlayan programda ilk olarak konuşma yapan Dr. Öğretim Üyesi Kader Altın, Erzincan’da sosyal ve ekonomik anlamda kadınlar için yapmış oldukları çalışmaları anlattı.

Programda konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas’ta, "Biz toplum olarak kadını her zaman baş tacı yapmış bir milletiz." dedi.

Program; Inovasyonda Kadın, Kadın Girişimciliğinin Destekleri, Başarılı Kadın Girişimci Hikayeleri bölümlerinin ardından soru cevap bölümü ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.