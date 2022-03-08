Tercan’da tır devrildi: 1 yaralı

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Erzincan’ın Tercan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzurum Erzincan kara yolu üzeri Tercan merkeze 10 kilometre kala meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İran plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine virajda devrilerek bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kısmen kapanan yol tırın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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