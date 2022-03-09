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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'da toplu taşımaya zam yapıldı

İHA

Erzincan'da toplu taşımaya zam yapıldı

Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Can Kart kullanan öğrencilerin ve sivil vatandaşların toplu taşıma ücretine 75 kuruş zam yapılırken Can Kart kullanmayan vatandaşlar içinde tam bilet ücreti 5.50 TL olarak belirlendi.
Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Can Kart kullanan öğrencilerin ve sivil vatandaşların toplu taşıma ücretine 75 kuruş zam yapıldı. Buna göre Can Kart sahibi olan öğrenciler 3 TL ile toplu taşıma kullanırken yapılan zamla birlikte 3.75 TL ödeme yapacaklar. Can Kart kullanmayan öğrenciler ise 4.50 TL’den ödeme yapacak. Can Kart kullanan sivil vatandaşlar ise toplu taşımada 4 TL’den ödeme yaparken yeni gelen zamla birlikte 4.75 TL ödeme yapacak.
9 Mart 2022 tarihi itibariyle Can Kart sahibi olmayan vatandaşlarda toplu taşımaları, tam bilet ücreti olan 5.50 TL ödeyerek kullanacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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