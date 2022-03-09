“Hayata Sağlık ve Lezzet Katan Kadınlar” yarışması yapıldı

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzincan Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletim Kooperatifi ve Pozitif Beslenme Kulübü işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Hayata Sağlık ve Lezzet Katan Kadınlar” temalı “Sağlıklı Lezzetler Yarışması” düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme İlkeleri Laboratuvarı ve Bakır Evi’nde gerçekleşen yarışmada protokol eşleri jüri üyesi oldu.

Günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadiye Özer, kadınların her zaman hayata sağlık ve lezzet kattığına dikkat çekerek, yarışmaya katılma cesareti gösteren tüm yarışmacılara teşekkürlerini iletti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sevil Karahan moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte yarışmacılar, yaptıkları yemekleri jüri üyelerine beğendirmek için büyük mücadele verdiler. Yarışmacıların hazırladıkları yiyeceklerin jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesinin sonucunda yarışmada Zalina Coşkun birinci, Zeynep Baysal ikinci ve Rabia Tan ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.