Kent İçi Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak: “Erzincan’da şuanda nüfusun yüzde 30 gibi kısmını ücretsiz taşıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kent İçi Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak: “Erzincan’da şuanda nüfusun yüzde 30 gibi kısmını ücretsiz taşıyoruz”

İHA

Kent İçi Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak: “Erzincan’da şuanda nüfusun yüzde 30 gibi kısmını ücretsiz taşıyoruz”

Kent İçi Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, toplu taşıma ücretlerine zaruri zam yaptıklarını ifade ederek, “Erzincan’da şuanda nüfusun yüzde 30 gibi kısmını ücretsiz taşıyoruz” dedi.
Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Can Kart kullanan öğrencilerin ve sivil vatandaşların toplu taşıma ücretine 75 kuruş zam yapılırken Can Kart kullanmayan vatandaşlar içinde tam bilet ücreti 5.50 TL olarak belirlendi.
Can Kart kullanan öğrencilerin ve sivil vatandaşların toplu taşıma ücretine 75 kuruş zam yapıldı. Buna göre Can Kart sahibi olan öğrenciler 3 TL ile toplu taşıma kullanırken yapılan zamla birlikte 3.75 TL ödeme yapacaklar. Can Kart kullanmayan öğrenciler ise 4.50 TL’den ödeme yapacak. Can Kart kullanan sivil vatandaşlar ise toplu taşımada 4 TL’den ödeme yaparken yeni gelen zamla birlikte 4.75 TL ödeme yapacak.
9 Mart 2022 tarihi itibariyle Can Kart sahibi olmayan vatandaşlarda toplu taşımaları, tam bilet ücreti olan 5.50 TL ödeyerek kullanıyor.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kent İçi Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, toplu taşıma ücretlerine zaruri zam yaptıklarını ifade etti.
Albayrak, “2021 yılının ocak ayının 7’inde zamlı tarifesine başladık. Akaryakıt o zaman 11.50 iken şuan mart ayında ise yüzde 70 oranında bir artış olduğunu görüyoruz. 9 mart tarihinde belediye meclisinden tarife kararı çıktı. Aldığımız zamda derdimize derman olmadı açıkçası. Bu zam sonrasında Erzincan halkının ya da hizmet alanların zamlı tarifeye geçilmesini empati kurarak bakmalarını temenni ediyorum. Akaryakıta gelen zammı diğer gider kalemlerimizde aynı şekilde bunu ücretlere yansıtmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama şu noktaya geldiğimizde artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bundan sonra ne olacak bilemiyoruz. Yine 2 lira 35 kuruş zam gelecek akaryakıta. Akaryakıtta bizim işletmeye çok büyük maliyet. Günlük 5 bin litre kadar akaryakıt kullanıyoruz. Sektörel manada genel, yerel idarenin bununla ilgili bir tedbir alması gerekiyor. İnsanların dayanacak gücü kalmadı. Sadece Erzincan yerelinde değil bu sıkıntı toplu taşımanın Türkiye genelinde çok büyük sıkıntıları var. Maliyetlerin artması, ücretsiz taşımaya tabi vatandaşların ücretsiz taşınması. Erzincan’da şuanda nüfusun yüzde 30 gibi kısmını ücretsiz taşıyoruz. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, bununla ilgili bize gelir desteği ödemesi veriyor ama çok cüzi kalıyor ödeme. 2018 yılından buyana da artış yapılmadı. Hizmet sektörüyle ilgili önlemler alınmalı. Durma noktasına gelindiği zaman insanlar burada mağduriyet yaşayacak. Sektörde çalışanlar zor duruma düşecek. Tarifemizde de öğrenciyi 3.75 çıkardık. Tam da 5.50 oldu. Can kartta kullanmalarını bu durumda tavsiye ediyoruz. Kart kullanarak bir miktarda olsa ekonomik yansıyacaktır bütçelerine. Kart kullanmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da servis araçları denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da servis araçları denetimi yapıldı
Baharı beklerken kış geri geldi
YEREL HABERLER Baharı beklerken kış geri geldi
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan şubat ayında 17 bin 159 yolcu faydalandı
YEREL HABERLER Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan şubat ...
Erzincan güne kar yağışıyla uyandı
YEREL HABERLER Erzincan güne kar yağışıyla uyandı
Erzincan’da “Dokunma Bana” isimli tiyatro oyunu sahnelendi
YEREL HABERLER Erzincan’da “Dokunma Bana” isimli tiyatro oyunu ...
“Hayata Sağlık ve Lezzet Katan Kadınlar” yarışması yapıldı
YEREL HABERLER “Hayata Sağlık ve Lezzet Katan Kadınlar” yarışması ...
Erzincan’da 2022 yılının ilk 2 ayında 224 trafik kazasında 1 kişi öldü, 103 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Erzincan’da 2022 yılının ilk 2 ayında 224 trafik ...
Kuru meyveler sağlık deposu
YEREL HABERLER Kuru meyveler sağlık deposu
Marketlerde "fahiş fiyat" ile "stokçuluk" denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Marketlerde "fahiş fiyat" ile "stokçuluk" denetimi ...
Doğu Anadolu’da kar yağışı yeniden etkisini artırdı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da kar yağışı yeniden etkisini artırdı
Erzincan'da toplu taşımaya zam yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan'da toplu taşımaya zam yapıldı
Tercan’da tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tercan’da tır devrildi: 1 yaralı
Avukatlar, Kadınlar Gününde kitap ve karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Avukatlar, Kadınlar Gününde kitap ve karanfil dağıttı
KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Erzincan’da yapıldı
YEREL HABERLER KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Erzincan’da yapıldı
Erzincan’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı
YEREL HABERLER Erzincan’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı
Erzincan’da uçak seferlerinin düşürülmesi tepki çekti
YEREL HABERLER Erzincan’da uçak seferlerinin düşürülmesi tepki çekti
Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlıyor
YEREL HABERLER Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına ...
Erzincan TSO, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda
YEREL HABERLER Erzincan TSO, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda
Erzincan’ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar, tipi etkili oldu
YEREL HABERLER Erzincan’ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar, ...
Meteoroloji uyardı, Doğu’da yağışlı ve soğuk havalar geri geliyor
YEREL HABERLER Meteoroloji uyardı, Doğu’da yağışlı ve soğuk havalar ...
Çığ riskine dikkat!
YEREL HABERLER Çığ riskine dikkat!
Turkovac, Erzincan’ın tüm sağlık tesislerinde uygulanmaya başladı
YEREL HABERLER Turkovac, Erzincan’ın tüm sağlık tesislerinde ...
Çayırlı’da marketlere fiyat ve stok denetimi
YEREL HABERLER Çayırlı’da marketlere fiyat ve stok denetimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.