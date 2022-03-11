Çocuklar dersteyken tatil haberi geldi

Erzincan’da etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla bugün öğleden okullar tatil edildi.

Erzincan’da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Park halindeki araçlar ile cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler trafikte güçlükler yaşıyor. Kar dolayısıyla kent genelinde eğitim öğretim faaliyetlerine kar tatili verildi. Sabah okula giden öğrenciler tatil haberini dersteyken aldılar. Öte yandan engelli ve hamile kamu personeli de öğleden sonra izinli sayılıyor.

Konuya ilişkin Erzincan Valisi Mehmet Makas’ın sosyal paylaşım sitesi twitterdan yaptığı paylaşımda “Artan kar yağışı nedeni ile ilimizin resmi ve özel tüm okullarında eğitim öğretime öğleden sonra ara veriyor. (Üniversite hariç). Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli arkadaşlarımızı da idari izinli sayıyoruz” dedi.

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