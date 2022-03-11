Erzincan'da öğleden sonra okullar tatil

ERZİNCAN, (DHA)-ERZİNCAN'da kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonra tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oluyor. İl genelinde 294 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar da öğleden sonra tatil edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erzincan Valisi Mehmet Makas, "Artan kar yağışı nedeni ile ilimizin resmi özel tüm okullarında eğitim-öğretime öğleden sonra ara veriyor (Üniversitemiz hariç), ayrıca engelli ve hamile kamu personeli arkadaşlarımızı da idari izinli sayıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez DHA
2022-03-11 11:24:33
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