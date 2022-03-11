Hafif ticari araç direğe çarparak yan yattı: 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yatan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan-Çağlayan beldesi yolunda meydana geldi. Feriz Mutlu idaresindeki 24 AAS 296 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüjdeki direğe çarparak yan yattı. Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-03-11 12:07:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.