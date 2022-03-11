Erzincan’da tüm eğitim faaliyetlerine ara verildi

Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine 2 gün süreyle ara verildi.

Erzincan genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 1213 Mart tarihlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartlarından dolayı 1213 Mart 2022 tarihlerinde özel kurslar, rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, özel okulların telafi kursları ve tüm eğitim faaliyetlerine ara veriyoruz” denildi.

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