Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda karla mücadele

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda kar yağışı ve buzlanmanın uçuşları aksatmaması için çalışma yapılıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarının uçuşları etkilememesi için havalimanında kar ve buzlanmaya karşı bazı önlemler alındı. Bu kapsamda, 18 uzman personelden oluşan karla mücadele ekibi, 12 ileri teknolojiye sahip araç ve 25,90 ton buz önleyiciçözücü sıvı malzeme ile kar temizleme ve buzlanmaya karşı 7/24 esasıyla görev yapıyor.

Havalimanında yapılan karla mücadele çalışması DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.