Erzincan Üzümlü Spor Kulübü sporcusu Ahıska Türkü Elvira Kamaloğlu, 57 kg’da Avrupa şampiyonu olarak Türkiye’ye, grekoromen erkeklerden sonra altın madalya kazandıran ikinci isim oldu. Elvira'nın hedefi ayyıldızlı mayoyla dünya şampiyonluğu.

Bulgaristan’da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında Türkiye rüzgarı esti. Kadınlar Serbest stil müsabakalarının son gününde mindere çıkan Elvira Kamaloğlu, altın madalya kazandı.

Eleme maçlarında İspanyol ve Bulgar rakiplerini sayı vermeden yenen Kamaloğlu, yarı final maçında Polonyalı rakibini son puan (66) avantajı ile geçti.

Final maçında Macar Tamara Dollak’la karşılaşan milli sporcu minderden 86 üstün ayrıldı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Erzincan Üzümlü Spor Kulübü sporcusu Ahıska Türkü Elvira Kamaloğlu, 57 kg’da Avrupa şampiyonu olarak Türkiye’ye, grekoromen erkeklerden sonra altın madalya kazandıran ikinci isim oldu.

“Türkiye şampiyonu Ahıskalı Elvira'nın hedefi ay yıldızlı mayoyla dünya şampiyonluğu”

Ukrayna'da başladığı güreş sporunu ailesiyle birlikte geldikleri Erzincan'da sürdüren Ahıska Türkü Elvira Kamaloğlu (20), Balkan Şampiyonu, gençlerde dünya 3'üncüsü ve son olarak ta Avrupa şampiyonu oldu.

Ukrayna'da yaşarken 12 yaşında serbest stilde güreşe başlayan Elvira Kamaloğlu, ailesi ve diğer Ahıska Türkleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Türkiye'ye gelerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirildi. Türk vatandaşlığına geçen Elvira, güreşmeye devam etti. Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra milli forma altında Balkan Şampiyonu olan Elvira, Rusya'nın Ufa şehrinde 2021'de düzenlenen 57 kiloda dünya 3'üncüsü oldu. Erzincan'da spor salonunda çalışmalarını sürdüren Elvira Kamaloğlu, güreşçi olan babasının desteğiyle 12 yaşında bu spora başladığını söyledi. Kardeşinin antrenmanı izlerken deneme amaçlı başladığı güreşte antrenörün kendisini beğendiğini anlatan Elvira şunları söyledi:

"Davetle başladığım spor hayatım devam ediyor. 10 seneden beri güreş ile uğraşıyorum. Yaklaşık 5 senedir profesyonel bir şekilde devam ediyorum. Kendime, 'Türkiye Cumhuriyeti kimliğim çıkar çıkmaz ülkemi en iyi şekilde temsil edip bayrağımı dalgalandıracağım' diye söz vermiştim. Vatandaşlığımı alır almaz ilk önce Türkiye Şampiyonu oldum. Sonra uluslararası turnuvalarda derece yaptım. Balkan şampiyonu oldum. Rusya'nın Ufa şehrinde gençler Dünya 3'üncüsü olarak ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. Şimdide 57 kg’da Avrupa şampiyonu oldum. Bundan sonraki hedefim Dünya şampiyonluğu ile Olimpiyat Şampiyonluğu Allah nasip ederse."

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