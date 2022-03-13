Doğu Anadolu’da kar etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olarak geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Yağışların Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan’da 8, Erzurum ve Bayburt’ta 10, Kars’ta 16, Ağrı’da 7, Iğdır’da 1, Ardahan’da 5 derece olarak kaydedildi.

Öte yandan Erzincan Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan büyükbaş yüklü tırlar için Erzincan Hayvan Sağlığı Şubesinden ekipler seferber oldu. Hayvanların sağlık durumu kontrol edilerek güvenli ve sıcak bölgeye alındılar.

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