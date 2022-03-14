Refahiye’de binanın çatı katında çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın 3 saatte söndürüldü.

Olay, Refahiye ilçesinin Binali Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede yangın büyüyünce binanın çatı katını alevler sardı. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak yangına müdahale etti.

Binanın yüksek olması nedeniyle yangına müdahalede zaman zaman zorlanan ekipler, bölgede bulunan vinçlerden de destek aldı. Yaklaşık 3 saat süren ve güçlükle söndürülen yangın sonucu binada hasar meydana geldi.

Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, alınan tedbirlerle can kaybı olmadığı ifade ederek binada hasar oluştuğunu kaydetti.

Paçacı, yangının söndürülmesinde itfaiyeye destek veren vatandaşlara, belediye personeline, ekiplere teşekkür etti.

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