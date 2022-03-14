Erzincan’da “Kadın Ağızlı Türkülerden Kadın Psikolojisine’ programı

Erzincan’da Eğitim Fakültesi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Kadın Ağızlı Türkülerden Kadın Psikolojisine’ adlı program düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Mavi Salon’da gerçekleşen programa öğretim elemanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik İş Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Dinç ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzm. Psikolog Esra Demirel’in konuşma yaptığı programda orkestrada piyanoda Dr. Öğr. Üyesi Levent Ünlü, bağlamada Öğr. Gör. Caner Killik, ritim de Tolga Gedik, klasik gitarda Emirhan Bayram Mızrak, solist olarak Özge Kuluğ yer aldı.

“Kadın Ağızlı Türkülerden Kadın Psikolojisine” isimli programda Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Dinç, geleneksel müziğimizin kadın üretimi olan türkülerinden yola çıkarak toplumsal cinsiyet rollerinden, kadının türküleri bir ifade aracı olarak kullanma zorunluluğuna kadar geniş bir perspektifte ninniler, gurbet türküleri, emek türküleri ve ağıtlar üzerine konuştu.

Uzm. Psikolog Esra Demirel ise kadının annelik rolünden, ilişkilerde kadın ve erkeğe ait psikolojik özelliklerden, kadının ev içinde ve ev dışında gösterdiği emekten ve son olarak da ağıt yakmanın neden kadınlarda daha fazla görüldüğünden söz etti.

Bebeğimin beşiği çamdan, burçak tarlası, yârim İstanbul’u mesken mi tuttu, Osman’ımın mendili ve çamlığımın başında tüter bir tütün gibi eserlerin seslendirildiği program izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Program fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.