Rusya ve Ukrayna arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerden biri olan Donetsk'te yaşayan Türk aileler, Lviv'den kalkan otobüslerle Türkiye'ye geldi. Ukrayna'dan tahliye edilen bir grup Ahıska Türkü, Erzincan'a ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıların 20. gününe girerken ülkede bulunan Türk vatandaşlarının da tahliyesi devam ediyor. Ülkenin özellikle çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerinden çıkarak Lviv'e gelen Türk vatandaşları burada Dışişleri Bakanlığı tarafından hazır bekletilen otobüslere binerek karayolu ile Türkiye'ye götürülüyor. Rusya’nın saldırılarından kaçarak tahliye otobüslerine ulaşan vatandaşlar büyük mutluluk yaşıyor.

Çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerin başında gelen Donetsk'ten ayrılarak tahliye edilmek üzere Lviv'e ulaşan Türk vatandaşı kadın yaptığı açıklamada, "Bize sahip çıktınız buralara gelebildik. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Oradan çıkabileceğimizi hiç düşünmemiştim. Torunlarımla çıktım oradan Erzincan'da bulunan herkesten de Allah razı olsun bizi yalnız bırakmadılar. Buraya gelip otobüsleri görünce ağladım" diye konuştu.

Savaşın yaşadıkları bölgeye yaklaştığını ve zor bir yolculuktan sonra Lviv'e ulaşabildiklerini belirten Şamil Süleymanli ise "Donetsk'ten geliyoruz. Savaş yakınlarımıza kadar gelmişti. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun bizi oradan çıkarttı. Yolculuğumuz trenle iki gün sürdü. Yakın arkadaşlarımızın evlerine bombalar düştü. Durum çok kötü. Savaş iyice yakınlaşmıştı bir saat sonra ne olacağı belli değildi" dedi.

“Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Erzincan'a geldi”

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen bir grup Ahıska Türkü, Erzincan'a ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Ukrayna'dan kafileler halinde gelerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen ve birçoğu Türk vatandaşı olan Ahıska Türkleri, çeşitli nedenlerle yeniden bu ülkeye gitmişti.

Bir süredir orada bulunan ve çıkan savaşın ardından Türkiye'ye dönemeyen Ahıska Türkleri, Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmayla yaklaşık 5 günlük yolculuk sonrası Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki evlerine kavuştu. Ahıska Türkleri, yakınları tarafından Üzümlü İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evlerinin önünde karşılandı.

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