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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Paletli ambulanslar Erzincan’da 55 hastanın derdine derman oldu

İHA

Paletli ambulanslar Erzincan’da 55 hastanın derdine derman oldu

112 Acil Sağlık ekipleri, Erzincan’da kar, tipi ve dondurucu soğuklara rağmen paletli ambulanslarla kırsalda yaşayan 55 vatandaşa ulaştı.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Doğu Anadolu’nun zorlu coğrafyalarından olan ve özellikle kış aylarının çetin geçtiği Erzincan’da, tam donanımlı paletli ambulanslar ile yüksek rakımlı köylerde yaşayan vatandaşlara ulaşmak için zaman zaman 2 metreyi bulan karlı yolları aşarak hizmet vermeye devam ediyor. Toplamda 7 adet paletli ambulans bulunan Erzincan’da 6 tanesi ilçelerde 1'i ise kent merkezinde hizmet veriyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede de en ön safta yer alan sağlık çalışanları, kent ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara da her türlü hizmeti sunmak için soğuk hava ve tipiye rağmen kilometrelerce yol kat ediyor. Ulaşımı zor ve yolları kardan dolayı kapalı olan kırsal kesimlerde ikamet eden vatandaşların imdadına ise paletli ambulanslar yetişiyor. Yoğun kar yağışlarının ardından kardan tamamen kapanan köy yollarında ilerlemekte zorluk çeken 112 ekiplerine ise özel idare ve belediye ekipleri yardım ediyor. Bazı zamanlar adeta greyderlerin arkasında bir gölge gibi ilerleyen paletli ambulanslar, vatandaşlara en etkili ve en hızlı hizmeti sunmak için karlı dağ yollarını aşıp hastalara ulaşıyor.
Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, çetin geçen kış şartlarında sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmadığını ve yaşanmaması için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi. Hirik konuşmasında, ihbar gelen 55 vakaya paletli ambulanslar ile ulaştıklarını belirterek, “Zorlu kış şartlarında Erzincan’da, 55 tane 112 Ambulansımız görev yapıyor. Bunların içerisinden 7 tanesi paletli dediğimiz 4x4 karakterinde ve palet takılarak bu kış şartlarında hizmet veriyorlar. 7 paletli ambulansın 6 tanesi ilçelerde, 1 tanesi de merkezde görev yapıyor. Zorlu kış şartlarını yaşadığımız günlerde yaklaşık 55 tane vakaya araçların gidemediği, 112 ambulansının gidemediği 55 vakaya bu paletli ambulanslarımız vakalara çıkarak hastalarımıza müdahale ettiler. Her zaman vatandaşımızın yanında, ihtiyaç anında 112 ile sahadayız. Bu şekilde hizmetin ayaklarına gitmesi, zorlu kara şartları, zorlu coğrafya şartlarına rağmen bir telefon kadar yakın bir şekilde, hızlı bir şekilde gittiğimiz zaman vatandaşımızı mutlu ediyoruz. Hizmet etmek için 112 ve sahada olan tüm personelimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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