Tanoğlu: “Berat Kandiline ulaşmış olmanın manevi hazzını yaşıyoruz”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Berat Kandili dolayısı ile mesaj yayımlayarak Erzincanlı hemşerilerinin ve tüm İslam âleminin kandilini kutladı.

Tanoğlu yayımladığı mesajında, “Gönüllerin merhamet dolduğu, sevgi ve saygının hâkim olduğu Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandiline ulaşmış olmanın manevi hazzını yaşıyoruz. Af ve şükür vesilesi olan kandiller müminler için manevi bir arınmanın yanı sıra hayat muhasebesi yapma fırsatı da sunan gecelerdir. Berat Kandili de bu önemli gecelerden bir tanesidir. Bu vesileyle gönüllerimize ilahi bereket ve rahmet bahşeden on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandilini kutlar, tüm Erzincanlı hemşerilerimize ve İslam âlemine hayırlara vesile olmasını niyaz ederim” dedi.

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