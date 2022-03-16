İliç’te Mart Ayı Halk Toplantısı yapıldı

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Erzincan’ın İliç ilçesinde Kaymakam Cüneyt Demirkol başkanlığında Mart Ayı Halk Toplantısı yapıldı.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantı bu ay Kaymakam Cüneyt Demirkol'un başkanlığında daire amirlerinin katılımıyla Büyük Armutlu köyünde yapıldı.

Toplantıda tek tek vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen İliç Kaymakamı Cüneyt Demirkol vatandaşların istek ve önerilerini not alarak taleplerin ilgili kurumlarca takibinin yapılacağını ifade etti.

Toplantı sonrasında Kaymakam Cüneyt Demirkol hane ziyaretleri gerçekleştirerek Çevik Ailesinin misafiri oldu.

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