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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan polisinden huzur uygulaması

İHA

Erzincan polisinden huzur uygulaması

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla huzur uygulaması yapıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 20 ekip ve 48 personelin katılımı ile il merkezinde yapılan uygulamada; 9 internet kafeoyun salonu, 15 kıraathane, 7 kafe ve açık alkol sunumu yapan umuma açık yer kontrol edildi.
Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı bir olumsuzluk tespit edilmezken denetimler esnasında 581 şahıs sorgulanarak, yoklama kaçağı olarak aranan 2 kişiye gerekli işlemler yapıldı.

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