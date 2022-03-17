Erzincan’da trafik kazası: 8 yaralı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi yakınlarında panelvan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 10. 30 sıralarında Erzurum Erzincan kara yolu Üzümlü Avcılar arası 41 kilometrede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum’dan Erzincan istikametine seyir halindeki panelvan araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kayarak devrildi. Kazada araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Üzümlü Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 2’inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.