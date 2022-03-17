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Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince askerlere tütün mamullerinin zararları hususunda eğitim verildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından 73 (rütbeli, erbaş/er) askere, tütün ve tütün mamullerinin zararları, tütün bağımlılığı, tütün dumanından pasif etkilenim, tütün bağımlılığının tedavisi ve sigara bırakma yöntemleri konularında eğitim verildi.

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