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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehitler, Erzincan'da kar yağışı altında anıldı

İHA

Şehitler, Erzincan'da kar yağışı altında anıldı

Erzincan’da kar yağışı altında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi. Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Düzenlenen törende Erzincan Valiliği, 3. Ordu Komutanlığı, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Şehit Aileleri Derneği çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Şehitler için Kur'anı Kerim okunarak dualar edilmesinin ardından günün anlam ve önemi üzerine konuşma yapan Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Zengin şunları kaydetti:
“Vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik makamına ulaşan aziz şehitlerimizi yâd ettiğimiz, şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu ve özel bir gün. Aldığımız şehit haberlerini, yaşadığımız acıyı ve taşıdığımız millet olma duygusunu bugün bir gelenek olarak tekrar etmekle tarihe not düşüyoruz. 18 Mart’ta kahraman ordumuzun verdiği mücadele, yalnızca Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de akışını değiştiren bir mücadele örneği olmuştur. Çanakkale Cephesinin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık, Kurtuluş Savaşı’nın da meşalesini yakmıştır. Şehitler, Türk Milletinin bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunun bir göstergesidir. Vatan ve bayrak bilincinin çocuklarımızda tesis edilmesi ve sarsılmaz bir şekilde yaşaması için şehitlerimize ve bu topraklar için yaptıkları fedakârlığa ihtiyacımız var. Şehitlerimizi unutmayarak onları daima anarak, minnettarlığımızı dosta düşmana göstermek istiyoruz.
İstiyoruz ki; bu topraklar için can veren yiğitlerin isimleri unutulmasın.
İstiyoruz ki; gelecek nesiller bu isimlerin gölgesinde büyüsün. İstiyoruz ki; çocuklarımızın kahramanı örümcek adamlar değil, aziz şehitlerimiz olsun. İstiyoruz ki; canımıza, vatanımıza, bayrağımıza ve tüm mukaddesatımıza göz dikenler, şehit olmayı bekleyen bu necip milleti yok edemeyeceklerini anlasınlar. Evet, milletçe bize düşen en önemli görev şehitlerimizi unutmamak, canlarını verdikleri bu vatan topraklarının kıymetini bilmek ve geride bıraktıkları emanetlerine, ailelerine destek ve teselli olabilmektir. Çünkü şehitler, millet olma bilincinin temel yapı taşıdır. Bu topraklar için şehit olmanın bedelini de değerini de şüphesiz Allah takdir edecektir. Şehit Aileleri Koruma Derneği Olarak Erzincan’da yaptığımız çalışmalarımızın daha iyi seviyelere taşınabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz.
Şehitler Günü münasebetiyle, bu necip milletin geleceğine, neslinin korunmasına ve geleceğe emin adımlarla yürümesine, vanları pahasına vesile olan O kıymetlilerimize; Allah rahmeti ile muamelede bulunsun, mekânları cennet makamları ali olsun, milletimize de birlik beraberlik, sabır ve teslimiyet nasip etsin inşallah”
Ardından Erzincan Valisi Mehmet Makas, Şehitlik Şeref Defterini imzalayarak bir konuşma yaptı.
Protokol mensupları şehit yakınlarının mezarları ziyaret ederek, karanfil bırakmasıyla program sona erdi.
Düzenlenen anma etkinliğine il protokolün yanı sıra, gaziler, şehit yakınları, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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