Erzincan’da "İmkânsız diye bir şey yok" konulu konferans düzenlenecek

Erzincan Kent Konseyince, 22 Mart Salı günü Prof.Dr. Erdoğan Büyükkasap Konferans Salonunda İlk Serebral Palsili Uzay Mühendisi Turgay Karakaş’ın konuşmacı olarak katılımıyla "İmkansız diye bir şey yok. Sadece biraz zaman alıyor" konulu konferans düzenlenecek.

Özel çocuklara öyküsüyle ilham veren Serebral Palsili Uzay Mühendisi Turgay Karakaş'ın konuşmacı olarak katılacağı konferans ile ilgili bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Hikmet Köksal, "22 Mart Salı günü Prof.Dr. Erdoğan Büyükkasap Konferans Salonunda İlk Serebral Palsili Uzay Mühendisi Turgay Karakaş tarafından "İmkansız diye bir şey yok. Sadece biraz zaman alıyor" konulu bir konferans verilecek. Özel insan ve özel öyküsü olan ve yaptığı çalışmalar ile örnek olan Türkiye'nin ilk Serebral Palsili Uzay Mühendisi Turgay Karakaş'ı tüm Erzincan halkının tanımasını ve dinlemesini istiyor ve bekliyoruz.” dedi.

Turgay Karakaş kimdir?

Halk arasında ki adıyla ‘beyin felçli’ (serabral palsi) olarak dünyaya geldi. 1994 yılında üniversite sınavında Türkiye 25.’si oldu ve Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümüne yerleşti.

Hayali uzay mühendisi olmaktı ve ülkemizde bu bölüm yoktu, o da aynı anda 3 yan dal alarak kendisini daha fazlasına adayarak mezun oldu. Türkiye’nin Savunma Sanayi de gelişmesi için önemli projelerde yer alıyor.

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