Erzincan’da 13 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Erzincan'da polis ekipleri tarafından farklı iki araçta yapılan aramalarda 13 bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 24 plakalı iki araçta SİCPA cihazı ile yapılan kontrolde toplam 13 bin 160 paket gümrük kaçağı olarak değerlendirilen sigara ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan E. A. , E. A. ve Y. D. isimli şahıslar ise Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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