Erzincan’da 8 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi

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Erzincan’da jandarma ekiplerince 8 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yapılan operasyonda; 8 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefetten yasal işlem başlatıldı.

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