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Erzincan’da buzlanan yolda 8 araç birbirine girdi

İHA

Erzincan’da buzlanan yolda 8 araç birbirine girdi

Erzincan’da buzlanan kara yolunda 3’ü tır 5’i otomobil toplam 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Zincirleme trafik kazaları, bugün saat 15. 45 sıralarında Erzincan Erzurum karayolu otogar alt kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kar yağışının ardından buz tutan yolda İran plakalı 3 tır ile 5 otomobil Erzurum’dan Erzincan istikametine giden yolda birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken 8 araçta maddi hasar oluştu.
Kazaların ardından yolda ulaşım kontrollü olarak verilmeye başlandı. Trafik ekiplerinin müdahalesiyle buzlanan yolda karayolları ekiplerince tuzlama çalışması yapılarak kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı.
Öte yandan kazaya karışan sürücüler Erzincan’da kar yağışının ardından yollarda yapılan karla mücadele çalışmalarının oldukça yetersiz olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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