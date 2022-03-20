Erzincan’ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar, tipi etkili oldu

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi, kent merkezinde ise soğuk hava etkili oldu.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı etkiliyor. ErzincanSivas kara yolu üzeri 2190 rakımlı Kızıldağ geçidinde yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Kızıldağ Geçidi'nde konuşlu Karayolları 162. Şubesi Şefliği Kızıldağ Bakımevi ekipleri yolun ulaşıma açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için çaba sarf ediyor. Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerinde de ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı. Yolda kalan tır sürücüleri de araçlarına zincir takılmasının ardından yola devam edebildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; bölge geneli hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görülecek.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.