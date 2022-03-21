Erzincan’da Nevruz Bayramı kutlandı

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Erzincan'da nevruz, bayram havasında kutlandı.

21 Mart Nevruz Bayramı sebebiyle Erzincan’da bir dizi etkinlik düzenlendi. ‘Nevruz Milli Birlik ve Kardeşliktir’ sloganı altında gerçekleştirilen etkinlikte, Nevruz ateşi yakıldı ve Nevruz ateşinin üzerinden atlandı.

Dörtyol mevkiindeki ilk etkinlikte halk oyunları ekibi gösteri yaparak vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

Daha sonra üniversitede mehteran ekibinin de katıldığı Nevruz Bayramı kortej yürüyüşünde, Türk Bayrakları açılarak birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Yürüyüşün ardından alanda örs üzerinde öğrenciler ve protokol mensupları demir dövdü. Törene katılanlar yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlayarak baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramını halaylar çekerek kutladılar.

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