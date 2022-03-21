Nevruz ateşi üzerinden atlamaya değil ısınmaya yaradı

Erzincan’da Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında yakılan cılız ateş, üzerinden atlamaktan çok ısınmaya yaradı.

Baharın müjdecisi 21 Mart Nevruz Bayramı Erzincan’da soğuk hava altında bir dizi etkinlikle kutlandı. EBYÜ’de düzenlenen etkinlikte Nevruz ateşi için alana konulan odunların yaş olması nedeniyle pürümüzle alevlendirilmeye çalışılan ateş uzun süre yakılamadı. Daha sonra yanan cılız ateşin üzerinden birkaç protokol koruması ve öğrenci atlayış gerçekleştirdi.

Protokolün alanın diğer kısmındaki aşure dağıtımına geçmeleri üzerine Nevruz ateşi soğuk havada üşüyen üniversite öğrencilerinin ısınmasına yaradı.

Bazı öğrenciler, “Program beklediğimizden sönük geçti. Üzerinden atlamaya değecek bir ateş yakılamadığı için el ve ayaklarımızı ısıtmaya yaradı” ifadelerine yer verdiler.

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