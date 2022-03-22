Prof. Dr. Parlak: “İstiklal Marşımız tevhit sembolüdür”

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) programında konuşan Prof. Dr. Nizamettin Parlak, “İstiklal Marşımız tevhit sembolüdür” dedi.

TYB Erzincan Şubesinin haftalık programları devam ediyor. Haftanın konuğu olan Prof. Dr. Parlak, Diyanet Gençlik Merkezinde yaptığı konuşmasında “İstiklal Marşı birliğimizin, beraberliğimizin sembolüdür. Tevhit inancının vatan sevgisinin anıtlaşmış halidir” ifadelerine yer verdi.

Yazar, akademisyen ve vatandaşların katıldığı programda Prof. Dr. Nizamettin Parlak, “Çok sayıda mütefekkir, düşünür, İstiklal Marşı’nın bir şiir olmaktan ziyade bir ilhamla yazıldığını ifade etmektedir. İstiklal Marşı Akif’in yaşadığı çevre ve mücadelesinin bileşkesidir. Ömrünü İslami mücadeleye vakfeden Mehmet Akif, hayatı boyunca inancını her şeyin üstünde tutmuştur. Yazdıklarından da bunu en iyi şekilde anlamaktayız. Hatta onu tanıyanlar Akif’i zamanında İslam’ın en gür sesi olarak tanımlamış, ona İslam şairi adını vermişlerdir” dedi.

Programın son bölümünde izleyicilerden gelen soruları da cevaplayan Prof. Dr. Nizamettin Parlak’a ilkokul öğretmeni Yazar Enver Şahin tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.