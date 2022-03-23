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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik ekiplerinin simülasyon eğitimi renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Trafik ekiplerinin simülasyon eğitimi renkli görüntülere sahne oldu

Emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, öğrencilere ve vatandaşlara verilen simülasyon eğitimi renkli görüntülere sahne oldu.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik kazalarında ki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Ordu Caddesi üzerinde yapılan eğitimde emniyet kemerini kullanmayan sürücüler simülasyon aracına bindirilerek, emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak gösterildi. 5 kilometrelik bir hızla meydana gelen kaza sırasında, takla atan bir araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takılı haldeyken içinde bulundukları durum ile kemersiz olarak yaşadıkları araç içerisinde gösterildi. Gerçek bir kaza meydana gelmiş gibi araç içerisinde sağa sola savrulan kemersiz vatandaşlara daha sonra kemer takılarak aynı hızla aracın takla atması sonucu araç içerisinden görüntülendi. Araçtan çıkan lise öğrencileri arkadaşlarına arada ki farkı anlatarak emniyet kemeri takma hususunda duyarlı olmaya davet etti. Erzincan Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Kenan Bektaş öğrencileri ile birlikte eğitime katılarak, “Emniyetin böyle bir uygulama yapması hakikaten gençlerimiz için, öğrencilerimiz için oldukça faydalı ve yararlı. Çünkü birebir canlı yaşıyorsun. Emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu, nasıl can kurtardığını ve biz sürücülerin kısa mesafe dahi olsa emniyet kemeri takmamız gerektiğini bu uygulama ile daha iyi anladık ve bu işin hafife alınmayacağını öğrenmiş olduk” dedi. Eğitime katılan lise öğrencileri de aracın içerisinde büyük heyecan yaşadıklarını ifade ederek trafik ekiplerine verdikleri simülasyon eğitimi için teşekkür ettiler.
‘0.70 promil alkollü gözlüğü ile minik kaleye gol atmaya çalıştılar’
Öte yandan, alkollü iken araç kullanmamaya dikkat çekmek için simülasyon gözlüğü kullanan öğrenciler ve vatandaşlar 0.70 promil alkollü iken kurulan mini kaleye gol atmaya çalıştı. Takılan simülasyon gözlüğü ile ayakta durmakta bile zorlanan katılımcılar alkollü iken araç kullanmanın tehlikesini yaşayarak gözlemlerken, gözlüğü takanların halleri renkli görüntülere sahne oldu. Hem eğlenip hem de eğitime katılan öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Gözlükle topa vurmaya çalışan öğrenciler, “Şimdi 0.70 promil alkollü gözlük ile topa vurdurmayı denediler. Topa bile vuramadık. Bu şekilde araba hiç kullanamayız” dediler.
‘Emniyet kemeri ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azaltıyor’
Araca binen ziyaretçilerin tamamı polis ekiplerine verdikleri bu hizmetten dolayı teşekkür ederken, yaşadıkları bu deneyimden sonra kesinlikle emniyet kemerlerini takacaklarını, emniyet kemerinin önemini çok iyi anladıklarını ifade etti. Ayrıca, açılan stantta ziyaretçilere emniyet kemerinin önemi hakkında kısa bilgilendirmeler yapılarak bu hususta broşürler dağıtıldı. Yapılan bilgilendirmede emniyet kemeri kullanmanın, çarpma etkisinin vücutta tek bir noktada değil farklı noktalara dağılmasını sağladığı, çarpışma anında kişilerin koltuktan fırlamasını önlediği, baş, boyun ve omurilik gibi hassas organları koruduğu, buna bağlı olarak ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azalttığı vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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