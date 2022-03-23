Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Soğuk havanın etkili olduğu Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı geçeceği yağışların, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

‘Kuvvetli kar yağış uyarısı’

Sabah saatlerinden itibaren beklenen kar yağışlarının, Erzurum’un güneyi ve doğusu ile Ağrı’nın batı bölgelerinde Perşembe (24.03.2022) günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (1540 cm) olacak şekilde yeni örtü yapması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

“Çığ uyarısı”

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklılar ise; Iğdır’da 7, Erzincan’da 6, Bayburt ve Ağrı’da 5, Erzurum ile Ardahan’da 5 ve sıfırın altında olmak üzere; Kars’ta 2 derece olması öngörülüyor.

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