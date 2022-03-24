Erzincan’da ‘Hastalık Yönetimi Platformu’ uygulaması geliştirildi

Erzincan’da kaliteli sağlık hizmetinin sürdürülebilmesi için Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) uygulaması geliştirildi.

Nüfustaki yaşlanma ve kronik hastalıkların artmasıyla bağlantılı olarak sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sürdürülmesi, sağlık hizmet kalitesini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) uygulaması geliştirildi.

HYP kullanımı ile; kronik hastalıkların erken teşhisi ve periyodik izlemlerle uygun tedavi edilmesi sağlanarak, hastalıkların semptom ve bulgularının kontrol altına alınması, komplikasyon izlemiyle bireylerin fonksiyon kayıpları yaşamalarının ve engelli hale gelmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Hastalık Yönetim Platformunun kullanımını desteklemek amacıyla oluşturulan saha ekibi tarafından aile hekimliği birimlerine yüz yüze ziyaretler gerçekleştiriliyor. Saha ziyaretleri sırasında karşılaşılan sorunlar öncelikle il düzeyinde değerlendirilirken, çözülemeyen sorunların ise çözüm önerileri Sağlık Bakanlığına iletiliyor.

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