Genç hafızlar yarıştı

Tüberküloz nedeniyle her yıl 1,5 milyondan fazla kişi ölüyor

Erzincan’da 11 ilin katılımıyla Kuran’ın Genç Muhafızları Hafızlık Bölge Yarışmasında genç hafızlar birinci olmak için birbirleriyle yarıştı.

Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bingöl, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars ve Muş olmak üzere toplamda 11 ilin katımıyla düzenlenen yarışmaya Erzincan ev sahipliği yaptı. Erzincan İl Müftülük Konferans Salonunda, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’anı Kerim tilaveti ile devam etti.

Daha sonra konuşma yapan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, bu yarışmanın kaybedeninin olmadığı, katılan her hafızın kazandığını belirterek, “Bu yarışmanın kaybedeni olmaz diye söylenir. Aslında bu söz herhâlde en iyi bir şekilde bunu tarif ediyor. Ortaokul ve liselerimiz arasında hafızlık yarışması olacak. Bu yarışmaya katılan hiç biri kaybetmeyecek. Her biri Kur’anı Kerimimizden ayeti kelimeler okuyacaklar. Dolayısıyla besmele çekip kuran okuyan hiç kimsede kaybetmiş olmayacaktır. Ben özellikle Ramazanı Şerif’in gölgesinin üzerimize düşmüş olduğu bugünlerde, bu güzel programın icrasını ilimize veren Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bununla birlikte konuya hâkimiyeti çok fazla olanlarda içimizde var. Onların yanında konuşmak ne hakkımdır ne haddimdir. Ancak şunu söylemek istiyorum. Peygamber Efendimiz Hadisi Şeriflerinde ‘Cennet dört zümreye âşıktır’ der. Bunların birincisi cennet Kuran okuyanlara aşıktır, ikincisi cennet ilmi muhafaza edenlere aşıktır, üçüncüsü fakiri doyuranlara aşıktır, dördüncüsü Ramazan ayı geldiğinde bir hakkın orucunu tutanlara cennet aşıktır. Farklı aşklar uğruna ne farklı sıkıntılara giren insanlar var. Cennetin aşık olduklarını, burada bizler aşk ile şevk ile gönülden hem dinleyeceğiz hem seyredeceğiz. Hafızlarımızın anne ve babaları, onları yetiştirenler ve bununla birlikte bu organizasyonda gecesini gündüzüne katan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum’ dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Anadolu İmam Hatip Liseleri Arası Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması seçici kurul üyeleri yerlerine geçti. Komisyon başkanlığını Erzincan İl Müftü Yardımcısı Kazım Ural’ın yaptığı seçici kurulda, İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Sezgin, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokul Müdürü Osman Çiçek, Camii Kebir İmam Hatibi Adem Kocatürk ve Mehmet Aydın Camisi İmam Hatibi Yunus Ağyazı komisyon üyesi olarak hazır bulundu. Kurallarının açıklanmasının ardından genç hafızlar tek tek sahneye davet edildi. İlk olarak liseli gençler Kuranı Kerim’i okuyarak ter döktü.

Düzenlenen yarışmaya Bayburt’tan katılan Adurrahman Battal birinci olurken, Erzurum’dan katılan Hamza Güllü ikinci, Muş’tan katılan Muhammed Nur Çelebi ise üçüncü oldu.

İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arasında yapılan yarışmalara ise Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Ağrı ve Ardahan illeri katılım sağladı. 6 ilin öğrencilerinin yarıştığı programda Ağrı’dan Habip Efe Çil birinci, Erzincan’dan Ebu Bekir Taşan ikinci ve Erzurum’dan katılan Yasin Eymen Küçükgül de üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada birinci olanlara tam altın, ikinci olanlara yarım altın verilirken üçüncü olanlara ve katılan diğer tüm hafızlara da çeyrek altın takdimi yapılarak program son buldu.

Programa davetli olarak katılan Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır da yarışma programının akabinde Kuran’ın Genç Muhafızları Hafızlık Bölge Yarışmasında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleriyle birlikte ödüllerini verdi. Programı tertip edenlerden, katılım sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade ederek, “Hafızlarımız için yapılacak her hizmet, istikbalimiz adına bize umut olması açısından takdire ve teşekküre değer bir hareket olacaktır. Bütün hafız kardeşlerimizi önemsiyor, onların Kuran muhafızlığı konusundaki gayretleri için üstümüze düşen bütün görevleri yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan duyurmak istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.