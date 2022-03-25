Erzincan’da zirai ilaç, tohum ve gübre satış bayileri denetlendi

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi personelleri tarafından zirai ilaç, tohum ve gübre satışı yapan bayilerin denetimleri yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde; işyerlerinin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin ve zirai mücadele makinelerinin ruhsat kontrolleri, satışı yasak olan maddelerin işyerinde bulunup bulunmadığı, işyerinde insan ve hayvan gıdalarının bulunup bulunmadığı, işyerinde güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığının kontrolleri yapılarak bayilerinden çiftçilere reçetesiz ilaç satışı yapmamalarını istedi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, merkez ve ilçelerde bulunan ilaç, gübre ve tohum bayilerinin denetimlerinin devam edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.