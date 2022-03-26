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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler kumar ve tütün bağımlılığına karşı bilgilendirildi

İHA

Gençler kumar ve tütün bağımlılığına karşı bilgilendirildi

Erzincan’da gençlere yönelik kumar ve tütün bağımlılığı semineri düzenlendi.
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen eğitimler dahilinde Gençlik Merkezinde bulanan gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi. İlk olarak Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Çelik tarafından “Kumar Bağımlılığı” konusu ele alındı. Kumar oynama bağımlılığının, psikiyatri alanında uzun yıllar dürtü kontrol bozukluğu olarak ele alındığı, bu bağımlılığa çoğu kez artan miktarlarda parayla bahse girme, kumar oynama davranışının sınırlandırılamaması veya durdurulamaması, zihnin sürekli kumarla meşgul olması, kumar oynamanın yaşamdaki diğer ilgi alanlarından ve günlük faaliyetlerden daha öncelikli hale geldiği, olumsuz sonuçlar ortaya çıkmasına rağmen kumar oynamaya devam edildiği, kumar oynama yüzünden önemli bir ilişkisini, eğitimini ya da iş olanağının tehlikeye atıldığı gençlere anlatıldı.
Daha sonra ise Halk Sağlığı tarafından “Tütün Bağımlılığı” ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak, tütün ve tütün mamullerinin zararları, tütün bağımlılığı, tütün dumanından pasif etkilenim, tütün bağımlılığının tedavisi ve sigara bırakma yöntemleri konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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