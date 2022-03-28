Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi

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(DHA)Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Erzincan

2022-03-28 00:49:14



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