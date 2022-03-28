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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 33 yaralı

DHA

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 33 yaralı


ERZİNCAN,(DHA)Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1 kişi ölürken 33 kişinin yaralandığı bildirildi.
Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.(DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Erzincan
2022-03-28 01:34:33

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