Kız Kur’an Kursu öğrencilerinden anlamlı program

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Erzincan Müftülüğü Sümbül Valide Sultan Kız Kur’an Kursu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Gönül Sofrası’ programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda protokol konuşmalarının ardından çeşitli gösteriler sahnelendi.

Öğrenciler tarafından ilahiler ve şiir okunarak, Çanakkale Destanında şehitleri konu alan tiyatro gösterisi düzenlendi.

Programın sonunda dualar eden öğrenciler, protokol mensupları ile birer hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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