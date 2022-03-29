Minik öğrencilerden “Çanakkale Şehitlerine” adlı program

Erzincan İl Müftülüğüne bağlı hizmet veren 46 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri tarafından "Çanakkale Şehitlerine" adlı program düzenlendi.

Müftülük Konferans salonunda düzenlenen programa; protokol eşleri, kurs öğreticileri, öğrenciler ve aileleri ile davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur’anı Kerim tilaveti verildi. Ardından İl Müftüsü Burhan Çakır yaptığı konuşmada minik öğrencileri tebrik ederek, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmanın ardından minik öğrencilerin şiir dinletileri, bayrak gösterisi, Kur’anı Kerim’den ayetler, Hadisi Şerif’ler ve güzel sözlerin okunması, “Bu Vatan Hepimizin” adlı gösterinin sergilenmesi, çeşitli duaların okunması ve “Çanakkale Geçilmez” gösterisi düzenlendi.

Program, Kur’an Kursu öğreticilerinin bayrak takdimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.