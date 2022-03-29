Erzincanlı güreşçilerden birincilik ve üçüncülük derecesi

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Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında, Erzincanlı sporcular birincilik ve üçüncülük derecesi aldı.

2428 Mart 2022 tarihleri arasında Amasya’da yapılan U17 Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Erzincan Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden; Muhammet Emre Uğurlu 60 kiloda Türkiye Şampiyonu, Bekir Armağan 55 kiloda Türkiye 3’üncüsü oldu.

Erzincanlı güreşçiler aldıkları dereceler ile Milli takıma girmeye hak kazandı.

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