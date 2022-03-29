Erzincan’da sahte içki operasyonu

Erzincan’da sahte içki üretildiği tespit edilen bir adrese İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenerek sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik ihbara istinaden yapılan çalışmalarda müstakil bir ev ve müştemilatında yapılan aramada; toplam 30 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan ölçek, huni, muhtelif markalarda aroma ve tatlandırıcılar, el yapımı olduğu değerlendirilen su bidonları ve kola şişeleri içerisinde bulunan içkiler ile çok sayıda boş içki şişeleri ele geçirildi.

Yapılan arama sonucu ele geçirilen suç unsurlarının el yapımı olarak halk sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek içkilerin imal edildiği ve yasadışı olarak piyasaya sürüleceği tespit edilerek, olay yerinde yakalanan Ş.A. isimli şahıs hakkında ise 5607 SKM suçu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.

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