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Erzincan'da 'sahte içki' operasyonu; 30 litre etil alkol ele geçirildi

DHA

Erzincan'da 'sahte içki' operasyonu; 30 litre etil alkol ele geçirildi


Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, sahte içki üretildiği tespit edilen adrese yapılan operasyonda, 30 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik ihbar üzerine çalışma yapıldı. Müstakil ev ve müştemilatında yapılan aramalarda; toplam 30 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan ölçek, huni, farklı markalarda aroma ve tatlandırıcılar, el yapımı olduğu değerlendirilen su bidonları ve kola şişeleri içinde bulunan içkiler ile çok sayıda boş içki şişesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.A. hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-03-29 11:22:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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