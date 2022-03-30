Tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya bırakıldı

Erzincan’da yaralı halde bulunarak DKMP Şube Müdürlüğü’ne getirilen kızıl şahin tedavi edilerek doğaya salındı.

Erzincan’da vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne (DKMP) getirildi. Getirilen şahinin kanadından yaralı olduğu ve halsiz olduğu tespit edildi. İlk olarak veteriner hekim kontrolünden geçen şahine yaklaşık 15 gün boyunca tedavi ve rehabilitasyon uygulandı. Sağlığına kavuşturulan kızıl şahin, doğal yaşam alanı olan doğaya bırakıldı

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