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Onlarca ülkeden üyesi bulunan Cittaslow ağına Kemaliye’de dâhil oldu

İHA

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi sakin şehir anlamına gelen Cittaslow ağına alındı.

Onlarca ülkeden üyesi bulunan Cittaslow ağına Kemaliye’de dâhil oldu

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi sakin şehir anlamına gelen Cittaslow ağına alındı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, şu bilgilere yer verdi:
“Cittaslow Kemaliye’mize hayırlı olsun. 30 Nisan 2021 tarihinde Unesco dünya kültür mirası geçici listesine giren ilçemiz hem doğal hem de kültürel kriterleri ile dünyanın ender kentlerinden biridir. Uluslararası sakin şehirler ağına girmek üzere yaptığımız başvuru ve hazırladığımız dosya yapılan toplantıda kabul görmüş ve Cittaslow ağına alınmıştır. Kemaliye 30 ülkeden 281 kentin bulunduğu ağa dahil olmuş ve uluslararası bir tescili daha kazanmıştır.
Cittaslow’un amacı, dünyada kendi kimliğini koruyan, yıkıcı ve tehlikeli küresel çalkantılardan kendini koruyarak gelecek vizyonu oluşturan kentleri bir araya getirmek dünyaya örnek sunmaktır. Bu özel kentler yönetilirken doğal değerlerine, gelenek ve göreneklerine, yerel mimarisine, yemeklerine, müziğine, zanaat ve esnafına sahip çıkmasına, birliğin üye kentleri için kabul edilen kriterler vasıtasıyla sağlanması hedeflenmektedir. Dünyada sadece belirli kriterleri sağlayan özel yerler bu ağa katılabilir.
Kemaliye'mizin Cittaslow’a girmesi ile tüm dünyada tanınan 281 kent Türkiye’den 21 kent ile beraber ilgi odağı olacak, bilgilendirme, planlama ve çeşitli etkinlikler planlanacaktır.
Kemaliye’miz Cittaslow kentleri içerisinde katkı sağlayacak ve dünyada daha çok tanınan bilinen ve ziyaret edilen bir şehir olacaktır. Bu süreç içerisinde Cittaslow ekibine, belediye personelimize ve meclis üyelerimize, ilgili tüm birimlere teşekkür ederim.”
“Onlarca ülkeden üyesi bulunan Cittaslow ağına Kemaliye’de dâhil oldu”
1926’da Malatya’ya bağlı olan Kemaliye, 1938 yılında Erzincan iline bağlandı. Geçmişte Eğin olarak bilinen ilçenin adı Mustafa Kemal’in adından esinlenerek Kemaliye’ye çevrildi.
Keban Baraj Gölü kıyısında, oldukça etkileyici bir vadinin içinde bulunan Kemaliye, günümüzde geleneksel yöre mimarisini ve dokusunu büyük ölçüde korumakta. Kemaliye, Büyük Kanyon’dan sonra dünyanın ikinci büyük karanlık kanyonuna sahip. Karanlık kanyon yerli turistler tarafından pek bilinmese de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Karanlık Kanyon’da 2008 yılından beride Uluslararası Doğa Sporlarından base jumping atlayışları yapılıyor. Bu sayede ilçe özellikle yaz aylarında turistleri çekmeyi başarıyor.
Ünlü gezgin Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde, “Meyvelerle dolu, bağ bahçe bir kasaba” diye bahsettiği Kemaliye, aynı zamanda Eğin halıcılığı ile ünlü. Her yıl ilçede halı festivali düzenleniyor. Dünyaca ünlü Eğin halıcılığı ise öğretilmeye ve yeniden geliştirilmeye çalışılıyor.
İlçe aynı zamanda evleriyle de ünlü. Kemaliye evleri dünya kültür mirası listesinde yer alıyor. İlçede aynı zamanda pek çok tarihi alan var; Endiçi Kalesi, Roma Mezarlığı, Pigan Kalıntıları, Hasgel Kalıntıları, Arsanias Kalıntıları, Topkapı Kalesi, Orta Camii, Kadıgölü, Ala Mağarası, Ocak Köyü.
İlçenin arazisi tarıma elverişli olmadığı için, halk ise küçükbaş hayvancılık ve arıcılıkla geçimini sağlıyor. İlçenin gelişmesi ve büyük oranda kalkınması ise elbette turizme bağlı. Uzun zamandır turizmi geliştirmeye çalışan ilçe sakinleri 3 yıldır Cittaslow ağına girebilmek için 54 kriteri yerine getirmeye çalışıyordu. Cittaslow, 1999’da İtalya’da tüketim odaklı hayatın insanlara mutluluk ve huzur getirmediği, insanların farklı bir yaşam biçimi aramaları fikriyle ortaya çıkan bir ağ.
Küreselleşmenin etkisiyle şehirler hızlı çalışılan, hızlı yaşanılan ve üretmekten çok tüketen, kendi kendine yetmeyen yaşam alanları haline gelmesi; bu yaşam tarzı modern insanda depresyon, kalp hastalıkları ve kanser gibi birçok hastalığa neden olmasının yanı sıra; kentleri de sürdürülemez hale getirmesi sonucu ortaya çıktı Cittaslow.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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